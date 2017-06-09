Ярославль, 9 июня, 2017, 12:30 — ИА Регнум. В Ярославле загорелся склад горюче-смазочных материалов, огонь охватил площадь 4000 квадратных метров. Огромный столб дыма виден со всего города. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в МЧС по Ярославской области.

Дмитрий Селевко Пожар в Ярославле

В 11.04 в районе строения 10 по улице первый Промышленный проезд загорелся склад ГСМ. Стали взрываться бочки с топливом и автоцистерны. Пожарные эвакуировали людей и технику из близлежащих организаций. Жертв среди людей нет. Сейчас на пожаре, которому присвоена 3 категория, работает 17 единиц техники и 70 спасателей. Черный дым виден со всех районов города.

«Мы сделали смс-оповещение для жителей Дзержинского района, что на их район ветер несет дым, но эвакуация жителей домов не требуется. Мы вызвали авиацию МЧС из Жуковского, которая и будет тушить пожар с воздуха», — сказала корреспонденту ИА REGNUM пресс-секретарь ярославского МЧС Вера Павлова.