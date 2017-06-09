Киев, 9 июня, 2017, 12:37 — ИА Регнум. В ночь на 9 июня в Донбассе продолжались позиционные бои с применением РСЗО, артиллерии калибра 122 и 152 мм, танков, БМП, БТРов, минометов и всего спектра стрелкового вооружения. Горячими точками остаются Приморское, Луганское (район Бахмутской трассы) и Донецкое направления. Данную информацию 9 июня подтверждают пресс-службы Народной милиции (НМ) ЛНР, Народной милиции ДНР, спикер штаба АТО, подполковник ВСУ Антон Миронович, передает ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Прикрытие

Так, НМ ДНР информирует, что за прошедшие сутки ВС Украины 54 раза нарушили режим прекращения огня.

«За прошедшие сутки ВС Украины пятьдесят четыре раза нарушили режим прекращения огня. Всего обстрелам со стороны ВСУ подверглись двадцать населённых пунктов республики, по которым применялись: танки, артиллерия, минометы, БМП, БТР, ПТУР, гранатометы и стрелковое оружие», — информирует пресс-служба Совмина ДНР.

Отмечается, что в прифронтовых окраинах Петровского района Донецка в результате боев повреждения получили девять домов.

«По состоянию на 9 июня, в результате обстрелов ВСУ в поселке шахты Трудовская г. Донецка, на улице Мамина-Сибиряка 32 и 30 повреждена кровля; на улице Виктора Гюго 20 — повреждена кровля; Виктора Гюго 33 — повреждена кровля и остекление окон; Виктора Гюго 35 — повреждена кровля, входная металлическая дверь, остекление окон; на улице Карнавальная 77 — повреждена внутренняя дверь, сгорел балкон; на улице Луговского между домами 13 и 17 — разрушен газопровод. В пгт. Александровка г. Донецка, на улице Ленина 36 — повреждена кровля, остекление окон. Населенный пункт Саханка обесточен — повреждена линия электропередач», — говорится в сообщении.

При этом пресс-служба горадминистрации Донецка уточняет, что «по имеющимся данным, жертв нет».

В то же время в Донбассе противоборствующие стороны согласовали установление режима тишины для проведения восстановительных работ на насосной станции первого подъема Южнодонбасского водовода. Об этом ДАН заявил источник в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК). По его словам, восстановительные работу пройдут сегодня в присутствии российских офицеров в СЦКК, наблюдателей миссии ОБСЕ и представителей оперативного командования ДНР.

«Российской стороне в СЦКК удалось получить от Киева гарантии безопасности на проведение восстановительных работ на Южнодонбасском водоводе», — рассказал источник.

Напомним, в ночь с 8 на 9 июня Южнодонбасский водопровод подвергся массированному артобстрелу. В результате была прекращена подача воды из канала Северский Донец-Донбасс на четыре фильтровальные станции, которые расположены на подконтрольной ВСУ территории. Без воды остался ряд крупных городов в юго-западной части Донбасса, в том числе Мариуполь, Волноваха, Красноармейск, Селидово, Димитров, Родинское и другие.

Кроме того, 9 июня Народная милиция ЛНР зафиксировала 13 обстрелов своих позиций в населенных пунктах: Первомайск, Кировск, Калиново, Хорошее, Пришиб, Лозовое, Калиновка, Березовское, Красный Яр. Отмечается, что ВСУ вели огонь из 152-мм и 122-мм артустановок, 120-мм и 82-мм минометов, вооружения БМП, станковых противотанковых гранатометов, автоматических станковых гранатометов, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

В свою очередь спикер штаба АТО Миронович заявил, что за прошедшие сутки в результате боевых действий «один военнослужащий ВС Украины погиб, еще шестеро получили ранения».

«Кроме того, в результате вражеского обстрела получили травмы семь украинских пограничников», — уточнил Миронович.

По его словам, войска ДНР и ЛНР 45 раз открывали огонь по позициям украинских войск, используя запрещенные Минскими соглашениями вооружения. В частности, на Приморском направлении войска ДНР обстреляли позиции ВСУ в Широкино и Водяном из 120-мм минометов.

«Вечером били из 152-мм артиллерийских систем в районе Сартаны. Из минометов калибра 82 мм с западных окраин временно «оккупированного» Донецка противник осуществлял обстрелы наших опорных пунктов в районе Марьинки и Красногоровки. Эти же участки линии соприкосновения, а также вблизи Гнутово, Новотроицкого, Богдановки и Талаковки, неоднократно попадали под вражеский обстрел из стрелкового оружия и гранатометов», — сказал Миронович.

При этом он обвинил войска ДНР в артобстреле жилых кварталов Марьинки и Сартаны. Одна мирная жительница получила осколочные ранения.

«В результате обстрела ранения получила 50-летняя женщина. А около 18:30 часов вечера, используя мощные системы ствольной артиллерии, «захватчики» совершили мощный артиллерийский обстрел окрестностей Сартаны. Артиллерийские снаряды взорвались в жилом секторе, где располагается комендатура Государственной пограничной службы Украины. В результате обстрела повреждены здание, автомобили и другая техника подразделения. Семь пограничников получили травмы. Также повреждено здание и техника местной агрофирмы, газопровод и газораспределительная станция, где возник пожар», — добавил Мотузяник.

Он сообщил, что украинские позиции в Авдеевке (Донецкое направление) попали под огонь из 120 и 82-мм минометов, гранатометов, стрелкового оружия различных калибров, танков и вооружения БМП. Из минометов калибра 82 мм ВС ДНР осуществляли обстрелы в районе Зайцево, Верхнеторецкого и Каменки.

«В районе Каменки несколько вражеских мин попало в часть поселка, где живут гражданские. В результате обстрела пострадал местный юноша, 2002 года рождения. С многочисленными ранениями он был доставлен в больницу города Авдеевка», — уточнил Мотузяник.

Подполковник отметил, что на Луганском направлении «ситуация относительно стабилизировалась, однако вражеские обстрелы не прекратились».

Как сообщало ИА REGNUM, 8 июня официальный представитель управления Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил, что ВС республики готовы к разведению сил и средств в районе Станицы Луганской при условии одновременных ответных действий со стороны ВСУ.

«Украинская сторона в очередной раз не выполнила условия реализации рамочного соглашения по разведению сил и средств на участке №1 в районе населенного пункта Станица Луганская. Мы же, в свою очередь, выполнили все требования данного соглашения и были готовы к отводу, но произойти это может только в зеркальном порядке. Украинская сторона выражает всеми своими действиями нежелание мирным путем урегулировать сложившуюся ситуацию на Донбассе и игнорирует все соглашения и договоренности, достигнутые Контактной группой в Минске», — рассказал Марочко.

Напомним, 21 сентября 2016 года в Минске участники Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию конфликта в Донбассе подписали Рамочное соглашение о разведении сил и средств в Донбассе. В соответствии с договором 1 и 7 октября подразделения ВСУ, ДНР и ЛНР провели отвод сил и средств в районах Золотого (под контролем ВСУ) и Петровского (ДНР). У Станицы Луганской (под контролем ВСУ) противоборствующие стороны сорвали процесс разведения войск. 18 февраля 2017 года в Мюнхене прошла встреча министров иностранных дел Украины, Германии, Франции и России, на которой дипломаты обсудили вопросы прекращения огня и вывода тяжелого вооружения из Донбасса. Кроме того, генеральный секретарь ОБСЕ Ламберто Заньер заявил о планах увеличить до 20 количество зон разведения украинских войск и армий ДНР/ЛНР вдоль линии соприкосновения в Донбассе. В марте-апреле 2017 года в Минске участники Трехсторонней контактной группы согласовали установление режимов тишины с 1 и 13 апреля. Также стороны договорились отвести вооружения от Станицы Луганской.