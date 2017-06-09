Луганск, 9 июня, 2017, 12:22 — ИА Регнум. Главного куратора поставок наркотиков с Украины в Луганскую Народную Республику (ЛНР) установило МВД ЛНР, заявил представитель ведомства майор Алексей Селиванов, сообщает 9 июня Луганский информационный центр.

Цитата из к/ф «Лицо со шрамом». реж. Брайан Де Пальма. 1983. США Наркобарон

По его словам, непосредственным куратором наркоторговли между Украиной и ЛНР является заместитель начальника Службы безопасности Украины (СБУ) в Луганской области полковник Сергей Коморный.

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Также МВД ЛНР были установлены ответственные за производство и сбыт марихуаны и опия в Луганской области — это майор Нацполиции Владимир Кривопустов и его брат, бывший сотрудник полиции Александр Кривопустов, соответственно.

Селиванов отметил, что братья Кривопустовы занимались выращиванием и сбором трав, содержащих наркотические вещества, привлекая к этому местных жителей, имеющих судимости. Майор добавил, что это не единственные поставщики наркотиков в республику.

«МВД [ЛНР] стали известны имена полутора десятков агентов СБУ, задействованных в организации каналов поставок наркотиков на территорию ЛНР. Все эти люди уже объявлены в розыск, их имена размещены на сайте МВД ЛНР», — сказал представитель ведомства.

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Напомним, ранее министр внутренних дел ЛНР Игорь Корнет заявил о проведении операции «Мак» для пресечения поставок наркотических веществ с Украины на территорию ЛНР. По данным, полученным в ходе операции, спецслужбы Украины организовали «нарковойну против Донбасса, беспрецедентную по масштабу».