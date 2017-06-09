Санкт-Петербург, 9 июня, 2017, 12:18 — ИА Регнум. Разводка петербургских мостов отменена в ночь с 12 на 13 июня. Это связано с празднованием 12 июня государственного праздника — Дня России, сообщила сегодня, 9 июня пресс-служба Санкт-Петербургского ГБУ «Мостотрест».

СПб ГБУ «Мостотрест» Троицкий мост

Как отмечается, такое решение принято в соответствие с «Правилами пропуска судов при разводке Санкт-Петербургских мостов». Они предусматривают отмену разводки мостов в Петербурге в дни официальных государственных общенародных праздников.

«После полуночи автомобилисты смогут спокойно передвигаться в нужном направлении через любую переправу, за исключением Тучкова моста. Он закрыт для движения по ночам до 23 июля», — отметили в «Мостотресте»

Одновременно комитет по транспорту правительства Санкт-Петербурга сообщил о введении ограничений для движения транспортных средств в связи с проведением праздничных мероприятий в рамках Дня России. Так, с полуночи 10 июня до 20:00 12 июня движение транспортных средств будет ограничено по площади Островского.

Кроме того, в День России 12 июня с 12:00 до 14:15 движение транспортных средств будет полностью прекращено по площади Островского, а с 14:00 до 15:00 в тот же день — по Невскому проспекту, от площади Островского до Дворцовой площади, поэтапно, по ходу движения участников праздничной колонны.

Как проинформировали ранее в Смольном, 12 июня в Петербурге состоится — Международный фестиваль цветов. Он откроется «парадом цветов» по Невскому проспекту, который как раз и начнется в 14:00 от площади Островского.

«Колонну составят ретро автомобили, декорированные цветами. После парада, в 16:30 на Дворцовой площади состоится кульминация праздника — официальное открытие Фестиваля и Шоу Цветов. Гости увидят красочный конкурс цветочных платьев, причесок и зонтиков, на их глазах именитые флористы создадут неповторимые композиции и букеты», — пообещали в комитете по развитию туризма Санкт-Петербурга.

В 18:30 на Дворцовой площади начнется оперный концерт, в котором примут участие солисты Мариинского и Большого театров, Венской и Женевской оперы.