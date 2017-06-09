Ижевск, 9 июня, 2017, 12:15 — ИА Регнум. По данным следствия, 6 июня 2017 года обвиняемый «получил материальную выгоду в виде погашения представителем одной из коммерческих организаций его задолженности перед ритуальным агентством в сумме 467 тыс. рублей».

Задержан

Средства направлены на расторжение договора об услугах по транспортировке с ритуальным агентством и дальнейшее заключение договора с взяткодателем, который представлял интересы коммерческой организации.

В настоящее время проведен осмотр места происшествия, изъятие взятки, допрошены сотрудники коммерческой организации и ритуального агентства, главный врач республиканского клинико-диагностического центра.

Проводятся мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Тимонин был задержан 9 июня в Ижевске.

Согласно данным, опубликованным на портале Минздрава Удмуртии, он является внештатным главным кардиологом республики.