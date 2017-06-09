Вильнюс, 9 июня, 2017, 12:12 — ИА Регнум. Власти Литвы считают «абсурдными» заявления посла РФ Александра Удальцова о том, что Вильнюсу следует выплатить Российской Федерации более $70 млрд за вклад Советского Союза в развитие республики. Об этом, как передает Delfi, сообщил министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс.

Цитата из к/ф «Варвара-краса, длинная коса». реж. Александр Роу. 1969. СССР Должок

«Говорить о таких вещах после «общепризнанной оккупации» нашей страны, после лишения независимости, после того ущерба, который причинен людям и государству, называть какие-то суммы — это действительно очень огорчает», — говорит представитель внешнеполитического ведомства.

Линкявичюс добавил, что заявление Удальцова вызывает негодование, потому что оно сделано практически накануне Дня скорби и надежды, который отмечают в стране.

Ранее посол РФ в Вильнюсе в интервью газете «Литовский курьер» заявил, что никто из официальных лиц РФ не будет обсуждать вопрос «ущерба», понесенного Литвой в годы СССР, «тем более в контексте оккупации». По его словам, за советские инвестиции Россия сама вправе требовать от Литвы $72 млрд.