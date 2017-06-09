Рыбинск, Ярославская область, 9 июня, 2017, 12:00 — ИА Регнум. Рыбинск Ярославской области отметит 240-летие города 5 и 6 августа. Новая дата приурочена к важному для города событию — подписанию Екатериной II указа, согласно которому бывшая Рыбная слобода получила статус города. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в администрации Рыбинска.

Рыбинск

Раньше второй по величине город Ярославской области праздновал свой день рождения в разные дни конца августа, но в этом году решили соблюсти историческую справедливость и отмечать праздник ближе к дню подписания указа о создании города — 3 августа.

В рамках празднования 5 августа стартует Рыбинский полумарафон «Великий хлебный путь». Фестиваль «Бурлаки на Волге» раскроет интересные факты истории 18−19 веков. Реконструкция сцен жизни бурлаков познакомит с их фольклором, обычаями и бурлацкой кухней. Поддержит историческую направленность праздника фестиваль «Екатерининские фейерверки» с участием трех российских команд по показу фейерверков.

Современную жизнь Рыбинска представят водный праздник «Голубое ожерелье» с парадом кораблей судостроительного завода «Вымпел» и авиашоу над Волгой. Любители поэзии попадут на праздничный вечер, посвященный 105-летию со дня рождения Льва Ошанина.