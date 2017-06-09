Нью-Йорк, США, 9 июня, 2017, 11:45 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин находится в отличной физической форме, не имеет пристрастия к роскоши и симпатизирует женщинам. Об этом газете New York Post рассказал режиссер Оливер Стоун, взявший ряд интервью у российского лидера для съемок документального фильма.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Он сам водит свою машину и мыслит как шахматист», — сказал Стоун о Путине.

По словам режиссера, российский президент согласился дать ему интервью, так как хочет быть услышанным. Стоун добавил, что Путин показался ему скромным человеком.

Стоун признался, что задавал Путину неожиданные вопросы, например, хорошо ли тот спит. Ответ оказался положительным.

«Если бы я был на его месте, я бы был очень нервным… очевидно, что дзюдо помогает», — предположил Стоун.

Он также добавил, что не заметил вокруг Путина показной роскоши. У президента РФ хорошая дача, но не заметно яхт или гигантских особняков. Также Стоун отметил симпатию собеседника к прекрасному полу, так как, по его словам, Путин «просиял» при появлении супруги режиссера.

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Режиссер признался, что совместными физическими упражнениями с собеседником не занимался, однако очевидно, что тот находится в отличной форме. Стоун предположил, что «был бы пристыжен» сравнением с Путиным.

Как сообщало ИА REGNUM, документальный фильм Оливера Стоуна о президенте России Владимире Путине выйдет в эфир на американском кабельном телеканале Showtime с 12 по 15 июня. В основу картины легли интервью, которые Путин давал режиссеру в течение двух лет.

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