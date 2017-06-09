Ярославль, 9 июня, 2017, 11:33 — ИА Регнум. Расходы дорожного фонда Ярославской области в 2016 году составили 3,9 млрд рублей при плане в 5,2 млрд. Об этом сообщает сайт Ярославской областной думы, передает корреспондент ИА REGNUM. Разрыв между реальными доходами и расходами фонда еще более значительный. С учетом переходящих средств 2015 года общий объем источников финансирования дорожного фонда в 2016 году составил 5,76 млрд. Таким образом фонд не смог использовать почти 2 млрд рублей.

Yardormost.ru Дорожные работы в Ярославле

При этом план по доходам фонда был существенно перевыполнен: планировали получить 4,3 млрд, а фактически получили 4,9 млрд. Наибольший прирост доходов произошел от платежей людей за счет акцизов на нефтепродукты и мало (в основном это деньги, которые люди тратят на топливо). Вместо 2,8 млрд по плану региональный дорожный фонд получил по акцизам 3,5 млрд рублей.

Хуже всего была исполнена программа по развитию автомобильных дорог. При плане в 744 млн рублей было освоено лишь 475 млн — 63,9%. Расходы по целевой программе сохранности региональных дорог составили 75,4% (3,3 млрд вместо 4,4 млрд по плану). Почти полностью были освоены средства, выделенные на сельские дороги, вероятно, ввиду незначительности суммы — 24 млн из 25. И на 81,2% выполнили программу развития дорог туристического направления (89 млн из 109). Эта программа касается дороги к курорту «Ярославское взморье» в Рыбинском районе. Правда, строили эту дорогу уже зимой.

Аналитики Ярославской областной думы отмечают, что при общем невыполнении плана объем финансирования дорожных работ все же был больше, чем в 2015 на 722 млн.

В 2017 году эксперты, опрошенные ИА REGNUM, ожидают сокращения поступлений в дорожный фонд. По официальным данным, опубликованным на сайте департамента транспорта, расходы фонда в 2017 году должны составить почти 5,1 млрд рублей (по неофициальным данным — 5,5 млрд). Однако источники доходов существенно сократятся. Так в связи с перераспределением средств, поступающих от акцизов на топливо и масло в пользу федерального бюджета (туда теперь уходит 62% акцизов), региональный дорожный фонд по экспертным оценкам потеряет около 1,5 млрд. Примерно на 100 млн сократятся поступления от транспортного налога в связи с введением системы «Платон» (грузовики свыше 12 тонн теперь не платят транспортный налог). Точные данные потерь будут известны только в конце года, так как зависят от объема потребления топлива.

Частично потери будут компенсированы за счет увеличения финансирования со стороны федерального бюджета. 625 млн получено по программе «Безопасные и качественные дороги» для Ярославской агломерации, 250 млн — на ремонт моста через Которосль в створе Комсомольской площади, а 150 млн — на ремонт дороги Ярославль-Углич. Однако эти средства не компенсируют потерь, особенно с учетом переходящей кредиторской задолженности, которая на начало года составляла, по экспертным оценкам, около 0,8 млрд рублей.

При этом большая часть денег дорожного фонда в 2017 году будет израсходована в областном центре. Ярославлю достанется большая часть средств по программе «Безопасные и качественные дороги», а также 427 млн рублей на содержание автодорог.

А вот часть региональных дорог, ремонт которых начался в 2016 году по двухлетним контрактам, финансированием в полном объеме пока не обеспечены.