Донецк, 9 июня, 2017, 11:36 — ИА Регнум. За прошедшие сутки, 8 июня, Луганская Народная Республика (ЛНР) подверглась обстрелам украинской артиллерии 13 раз, по Донецкой Народной Республике (ДНР) украинские силовики били 54 раза, сообщают 9 июня СМИ народных республик.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine Украинский солдат стреляет из миномета

По данным Народной милиции ЛНР, ВСУ за минувшие сутки нарушили 13 раз режим тишины. Украинская армия выпустила снаряды по районам Первомайска, Кировска, пгт Калиново, селам Хорошее, Пришиб, Лозовое, Калиновка, Березовское, поселку Красный Яр.

При обстреле украинские силовики использовали мины калибра 82 мм и 120 мм и артиллерийские снаряды калибра 122 мм и 152 мм, вооружение БМП, станковые противотанковые гранатометы СПГ, автоматические станковые гранатометы АГС, ручные противотанковые гранатометы РПГ и стрелковое оружие.

Согласно сообщению министерства обороны ДНР, украинские силовики нарушили режим тишины 54 раза. Под огнем оказались 20 населенных пунктов.

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ВСУ повредили шесть домов в поселке Трудовские, совершив артиллерийский обстрел населенного пункта. Также из-за обстрелов в селе Саханка было нарушено электроснабжение, село осталось без электричества.

Помимо этого, 9 июня планируется запустить в работу Южнодонбасский водовод. Ремонтные бригады совместно с наблюдателями Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ и Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня выехали на объект.

По данным Украины, один солдат ВСУ погиб, шесть военнослужащих были ранены, травмы получили еще семь украинских пограничников. «Штаб АТО» зафиксировал 45 случаев обстрела своих позиций со стороны республик. Были обстреляны позиции ВСУ около Широкино, Марьинки, Водяного, Сартаны, Гнутово, Красногоровки, Талаковки, Богдановки, Новотроицкого.

На Донецком и Луганском направлениях, по данным ВСУ, были обстреляны опорные пункты украинской армии около Авдеевки, Верхнеторецкого, Каменки, Зайцево, Майорска, Луганского, Песков, Невельского, станции Донец, Попасной, Нижнетеплого, Трехизбенки, Катериновки.

Также, по данным украинской стороны, в Каменке был ранен ребенок 2002 года рождения. На данный момент состояние мальчика удовлетворительное.

Напомним, гражданская война на Украине началась в 2014 году. Причиной войны стало желание Киева захватить территории ДНР и ЛНР, жители которых отказались подчиняться незаконной киевской власти.

В течение трех лет ВСУ регулярно атакуют позиции ополченцев республик, однако войска ДНР и ЛНР каждый раз дают отпор украинской армии. При этом Киев не торопится выполнять Минские соглашения о мирном урегулировании, постоянно подвозя новую технику и войска на линию фронта.