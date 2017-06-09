Москва, 9 июня, 2017, 11:30 — ИА Регнум. Глава Минфина Антон Силуанов констатирует устойчивость федерального бюджета к перепадам внешнеэкономической конъюнктуры, передает корреспондент ИА REGNUM 9 июня.

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«Мы видим, что снижается ненефтегазовый дефицит бюджета, которые посчитан без учета доходов от нефти и газа. Это говорит об устойчивости нашего бюджета к различным перепадам внешнеэкономической конъюнктуры», — сказал Силуанов.

По данным Минфина, этот показатель уменьшится на 0,6 процентного пункта и составит 8,4% ВВП, таким образом он станет самым низким за последние девять лет.

Силуанов заверил, что министерство продолжит курс на уменьшение влияния внешнеэкономической конъюнктуры на ход исполнения российского бюджета.

«Такой показатель ненефтегазового дефицита, мы считаем, безопасный для бюджета, должен составлять 5−6% ВВП», — сказал он.

Госдума в первом чтении обсуждает проект поправок в федеральный бюджет-2017. По расчетам Минфина, доходы страны по итогам текущего года окажутся выше. Ранее профильные ведомства предполагали, что в бюджет поступит порядка 13,488 трлн рублей, однако сегодня они рассчитывают, что в казну поступит на 1,191 трлн рублей больше. Таким образом, предполагаемые доходы составят 14,679 трлн рублей.