Грозный, 9 июня, 2017, 11:29 — ИА Регнум. Семья задержанного чемпиона мира по ММА Мурада Амриева выехала из Чечни. Родители спортсмена покинули Грозный по соображениям безопасности, сообщила телеканалу «Дождь» сестра задержанного Мадина. При этом она отметила, что угроз в адрес Амриевых пока не поступало, решение об отъезде они приняли на всякий случай.

Иван Владимиров. Переезд выселенной семьи

С просьбой разобраться в ситуации, в которую попал Мурад Амриев, его родные обратились к властям Чечни и МВД. По их мнению, которое они высказали в своем видеообращении, дело в отношении их сына и брата сфабриковано. Как отметила Мадина, уголовное дело «надумано и сшито белыми нитками».

«Мы не просим укрывать преступника, мы не просим его где-то прятать — мы просим вас о справедливости, которая в конце концов гарантирована нам Конституцией», — говорит сестра спортсмена на видео.

Как сообщало ИА REGNUM, боец ММА Мурад Амриев был задержан 8 июня в белорусском городе Добруш. Спортсмен попросил политического убежища, сообщил «Дождь». Его родители записали видеообращение, в котором просили не допустить выдачу сына российским правоохранителям, так как «в Чечне ему грозит смертельная опасность».

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Тем не менее передача российским правохранителям Мурада Амриева все-таки состоялась.

«Ночью Амриева передали российским пограничникам в пункте Хорошевка. Сейчас он находится в России у сотрудников ФСБ», — рассказал ИА REGNUM , Иван Жильцов, пресс-секретарь МРОО «Комитет по предотвращению пыток».

Напомним, первый раз чеченский спортсмен был задержан 4 июня в Брянской области. Он объявлен в розыск МВД Чечни за использовании заведомо подложного паспорта. Однако его родные заявляли, что в паспорте при выдаче была лишь ошибочно указана дата рождения и причина преследования Амриева заключается якобы в кровной мести, которую ему объявили из-за старшего брата, обвиняемого в якобы совершенном покушении на сотрудника полиции.

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