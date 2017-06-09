Москва, 9 июня, 2017, 11:24 — ИА Регнум. Отказ от индексации пенсий для тех граждан, которые по возрасту вышли на пенсию, но не перестали работать, был необходимой антикризисной мерой, от которой в ближайшее время отказаться не удастся. Как передает корреспондент ИА REGNUM 9 июня, об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов в ходе пленарного заседания Госдумы.

Иван Юдинцев ИА REGNUM Силуанов пенсия

«Это была мера антикризисного плана, необходимая, с одной стороны, для оптимизации расходов. С другой стороны, мы сочли необходимым поддержать в первую очередь пенсионеров, которые имеют небольшие доходы — только пенсии, поскольку работающие пенсионеры получают еще и доход от трудовой деятельности», — объяснил Силуанов.

По словам министра, правительство сможет вернуться к вопросу возврата индексации пенсий для работающих пенсионеров, при подготовке федерального бюджета на 2020 год.

«Думаю, что этот вопрос требует дополнительного обсуждения, мы могли бы к нему вернуться при подготовке бюджета на 2020 год и посмотреть наши возможности», — рассказал Силаунов.

По его словам, в бюджете 2018−2019 годов рассмотреть такой вопрос не получится.

«Бюджет 2018−2019 годов будет достаточно сложным, это будет бюджет, адаптационный к новым условиям экономики. А с 2020 года появляются новые возможности увеличивать расходы и увеличивать обязательства», — отметил Силуанов.

По его словам, в 2020 году правительство РФ в целом сможет реализовать ряд новых госпрограмм.