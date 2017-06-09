Лондон, 9 июня, 2017, 11:25 — ИА Регнум. На нескольких участках голоса еще не подсчитаны, но общего расклада они не изменят: ни одна из партий не добилась большинства.

Иван Шилов ИА REGNUM Тереза Мэй

Консерваторы получили 316 мест в парламенте (потеряв 16 мест), Лейбористская партия во главе с Джереми Корбином получила 261 место (получив дополнительные 32 места), на третьем месте стоит Шотландская национальная партия с 35 местами.

Либерал-демократическая партия получила 12 мест, Демократическая юнионистская партия — 10, а самая правая Партия независимости — ни одного.

Европейские СМИ пишут о парадоксе, который произошел в Великобритании: Мэй объявила досрочные выборы, чтобы укрепить свои позиции, а в итоге — только усугубила положение своей партии.

Потеря тори большинства в парламенте означает, что консерваторы должны создать коалицию с одной из партий, чтобы представить правительство меньшинства.

Как сообщало ИА REGNUM, на роль партнера консерваторов в возможной коалиции претендует Демократическая юнионистская партия (DUP) североирландских протестантов, которая может получить, согласно данным экзит-полла, 8 мест в парламенте.