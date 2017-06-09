Астана, 9 июня, 2017, 11:21 — ИА Регнум. В Кремле пока не прорабатывали встреч президента РФ Владимира Путина на саммите «Большой двадцатки» (G20) в Гамбурге в начале июля, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Kremlin.ru Президент России В.В.Путин

По его словам, пока запланирована встреча с французским лидером Эммануэлем Макроном.

«Ни с кем, никаких договоренностей нет. Кроме Макрона», — сказал Песков.

Ранее пресс-секретарь президента РФ в интервью телеканалу CNN заявил, что не исключает встречу на G20 Путина с президентом США Дональдом Трампом, поскольку это будет первое мероприятие, где они будут находиться одновременно.

Саммит G20 пройдет в Гамбурге 7−8 июля.

Читайте также: Трамп «кинул» друзей по «семерке» — а чему, собственно, они удивляются?