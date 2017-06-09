Оренбург, 9 июня, 2017, 11:21 — ИА Регнум. В Оренбурге начальник управления строительства и дорожного хозяйства горадминистрации Рита Гончарова заявила на встрече с жителями, которые протестуют против строительства дороги в Степном, что чиновники готовы идти в суд. В случае срыва строительства трассы, мэрия будет добиваться взыскания около 300 млн рублей с местного населения, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Oktogram Здание администрации Оренбурга

Гончарова в очередной раз повторила, что проект прошел госэкпертизу, и строители все равно начнут работу. Вдоль трассы планируется установка шумозащитных экранов. В план внесены незначительные изменения, но кардинально менять место прохождения трассы администрация города не будет.

«Если вы считаете, что мы неправы, подавайте на нас в суд. У нас выделены большие деньги. Впервые за последние 30 лет городу Оренбургу выделено конкретно 200 миллионов рублей на строительство проезда Северного, 85 — выделила область, остаток добавляет город. Эти деньги выделяются на один финансовый год, — сказала Гончарова.

Если в запланированный срок дорога не будет построена, то это чревато очень неприятными последствиями. Федеральные деньги отзовут. И долгие годы Оренбург вляд ли сможет рассчитывать на федпомощь из-за срыва программы.

«Поскольку город Оренбург и я, как заказчик в данном случае, теряет 285 миллионов, мы со своей стороны, поскольку мы сторона потерпевшая, пойдем также в суд с иском о взыскании с жителей домов», — заявила Гончарова.

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В разговоре с корреспондентом ИА REGNUM Рита Гончарова призналась, что в мэрии прислушиваются к доводам жильцов. Например, решено оградить площадку для строительных работ забором во избежание несчастных случаев. Между тем она подчеркнула, что точка в деле со стороны мэрии поставлена — строительство возобновится. Если по вине протестующих жителей оно будет прервано, то чиновники пойдут в суд за взысканием потерянных денег. Уже сейчас подрядчик терпит убытки.

Стоит отметить, что это уже третья встреча недовольных строительством дороги жителей с чиновниками. Известно, что на 18 июня в городе заявлен митинг недовольных граждан.

Напомним, согласно генплану, утвержденному в 1985 году, дорога свяжет улицы Автомобилистов и Театральную и существенно разгрузит магистрали в северо-восточный жилой микрорайон. Часть трассы уже построена несколько лет назад, но из-за дефицита финансов работы были приостановлены на несколько лет. С выделением федеральных денег появилась возможность завершить строительство. Но возникла иная проблема — недовольство жителей трех домов, рядом с которыми будет проложена трасса. Жители против вырубки деревьев, поскольку возникший зеленый парк стал популярным местом отдыха.