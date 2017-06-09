Ростов-на-Дону, 9 июня, 2017, 11:11 — ИА Регнум.

В Ростовскую область вернётся красноармеец, погибший на фронте в годы Великой Отечественной войны. Его останки были найдены поисковиками в Макаровском районе Киевской области. Как сообщили ИА REGNUM 9 июня в поисковом отряде «Миус-фронт», родные Михаила Ивановича Никулина ждут возвращения своего освободителя.

Donland.ru Никто не забыт

Известно, что уроженец села Отрадовка Азовского района пропал без вести в 1941 году. Стрелку было 30 лет. Последняя весточка от солдата — письмо из Житомира. Не исключено, что боец обретёт вечный покой на родной земле в День памяти и скорби — 22 июня.

Напомним, поисковики Ростовской области продолжают полевые экспедиции на Дону, на местах сражений добровольцы ищут утраченные братские захоронения бойцов. Наряду с этим поднимают оружие советских солдат, их личные вещи, обломки боевых машин. Специалисты изучают их, устанавливают судьбы бойцов.

На прошлой неделе коллекция поисковиков пополнилась реликвией — старой шахтерской лампой. Её нашли в немецком блиндаже на Миус фронте. Фашисты украли её у горняков Донбасса, а теперь — вернули с войны.

Ранее по теме: Поисковики Дона вернули в музей украденную фашистами лампу

Поисковики продолжают разведку на месте боёв в Ростовской области

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в преддверии Дня Победы на Дону в Ростовской области на Аллее Героев, которая расположена на территории будущего военно-исторического музея «Самбекские высоты», вечный покой обрели 46 солдат Великой Отечественной войны. Имена некоторых из них были установлены. Это летчики, совершившие подвиг в октябре 1941-го. Последний воздушный бой приняли на себя штурман Павел Лыхопий, стрелок-радист Алексей Нарижный, стрелок люковой установки Владимир Дзюба, красноармейцы Петр Лопатин, Гавриил Трахнов, Аршак Бабиян. Красноармейцы направили свой горящий самолет на колонну немецких танков.

Поисковикам удалось выяснить, что бойцы были представлены к госнаградам, которые не получили. Ходатайство о посмертном награждении героев будет представлено в ближайшее время.

Читайте также: Установлена судьба экипажа-участника Донбасской кампании 43-го на реке Миус