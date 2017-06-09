Токио, 9 июня, 2017, 11:15 — ИА Регнум. Honda подумывает о том, чтобы сделать следующее поколение своего суперкара NSX электрическим, об этом 8 июня сообщил автомобильный портал The Drive.

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Издание пишет — данная новость пришла вслед за сообщением о том, что новая Toyota Supra может быть гибридной. Глава Honda R& Секино Йосуке сказал, что Honda заинтересована в том, чтобы сделать следующий NSX электрокаром.

Намерения, изложенные Йосуке — это не просто фантазии, так как заявление было сделано во время демонстрации Acura EV Concept — полностью электрического автомобиля с силовой установкой мощностью 1000 л. с, который предназначен для участия в гонке Пайкс Пик в США. У данного гоночного автомобиля кузов NSX.

«Технология, используемая на автомобиле для гонок Пайкс Пик может быть интересной. Это не просто автомобиль для соревнований, я бы хотел сделать такую машину серийной», — сказал Секино Йосуке.

The Drive высказывает мнение, что нынешний Honda NSX — это что-то навроде Porsche 918 Spyder, только для бедных, автомобиль имеет 1000 л.с. под капотом, разгоняется до 100 км/ч за 2,5 секунды. Если он станет электромобилем, то это действительно сделает его полноценным альтернативным вариантом 918 Spyder.

Напомним, гоночный электромобиль Honda впервые выступил на Пайкс Пик в 2016-м. Суммарная мощность электрической силовой установки (было задействовано четыре двигателя — по одному на каждое колесо) составляла 1500 л.с.

NSX же, в свою очередь, сейчас является гибридным автомобилем, на нем установлен двигатель V6, роботизированная коробка передач на 9 скоростей и три электромотора, суммарная мощность которых составляет 573 л.с.