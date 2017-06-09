Барселона, Испания, 9 июня, 2017, 11:09 — ИА Регнум. Нападающий «Барселоны» Лионель Месси купил четырёхзвёздочный отель неподалеку от каталонской столицы. Об этом сообщает издание Marca.

Getty Images Лионель Месси

По информации издания, аргентинец выложил за гостиницу около 30 млн евро. Здание находится в муниципалитете Ситжес в 40 км от Барселоны. В гостинице насчитывается 77 номеров.

Предполагается, что управлять отелем будет каталонское агентство Majestic Hotel Group.

Ранее сообщалось, что Месси откроет в Китае собственный парк развлечений под названием «Messi Experience Park».

Отметим, что гостиничным бизнесом занялся также другой футболист — Криштиано Роналду. Он открыл две гостиницы в Португалии — на Мадейре и в Лиссабоне. Кроме того, он планирует открыть отели в Мадриде и Нью-Йорке.