Лионель Месси занялся гостиничным бизнесом
Барселона, Испания, 9 июня, 2017, 11:09 — ИА Регнум. Нападающий «Барселоны» Лионель Месси купил четырёхзвёздочный отель неподалеку от каталонской столицы. Об этом сообщает издание Marca.
По информации издания, аргентинец выложил за гостиницу около 30 млн евро. Здание находится в муниципалитете Ситжес в 40 км от Барселоны. В гостинице насчитывается 77 номеров.
Предполагается, что управлять отелем будет каталонское агентство Majestic Hotel Group.
Ранее сообщалось, что Месси откроет в Китае собственный парк развлечений под названием «Messi Experience Park».
Отметим, что гостиничным бизнесом занялся также другой футболист — Криштиано Роналду. Он открыл две гостиницы в Португалии — на Мадейре и в Лиссабоне. Кроме того, он планирует открыть отели в Мадриде и Нью-Йорке.