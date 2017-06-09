В Крыму ожидаются дожди, град и порывы ветра до 25 м/с
Симферополь, 9 июня, 2017, 11:08 — ИА Регнум. В Крыму, где ожидаются дожди и порывы ветра до 25 метров в секунду, объявлено штормовое предупреждение. Об этом, как передает ИА «Крыминформ», сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по республике со ссылкой на федеральное государственное бюджетное учреждение «Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».
«Сегодня днем (9 июня) и в течение суток 10 июня в Крыму ожидаются местами сильные ливни, грозы, град, шквал 20−25 метров в секунду», — говорится в сообщении.
Жителей республики и гостей полуострова призывают соблюдать правила безопасности.
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