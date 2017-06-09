Махачкала, 9 июня, 2017, 11:41 — ИА Регнум. Полиция будет бороться с незаконными ограждениями, которые ограничивают доступ к побережью Каспийского моря в Махачкале. Эту работу будет вести специальная группа при МВД Дагестана, передает 9 июня корреспондент ИА REGNUM.

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В поле зрения полицейских уже попали гостинично-развлекательные комплексы, хозяева которых самовольно перекрыли проход к морю. Есть случаи, когда владельцы заведений устанавливают плату за проезд. Об аналогичных случаях полиция узнает в том числе из обращений горожан, которым гарантируется анонимность.

«Железные ограждения и шлагбаумы, которые закрывали проход и проезд к берегу, в ходе рейдовых мероприятий были снесены. В отношении нарушителей закона предприняты соответствующие меры наказания», — сообщили ИА REGNUM 9 июня в пресс-службе МВД Дагестана.

Берег Каспийского моря в основном застроен дачами и домами дагестанских чиновников, которые закрыли горожанам доступ к морю, писал ранее ряд дагестанских СМИ. И любая попытка правоохранительных органов обеспечить этот доступ встречает мощное противодействие.

Сейчас же ситуация немного иная, считает юрист и общественный деятель Арсен Магомедов. По его мнению, правоохранительные органы не встретят сопротивление.

«По наличию политического и административного ресурса МВД сейчас — один из самых главных игроков в Дагестане. Я думаю, большинство чиновников не смогут противостоять законным действиям полиции. Проблема в том, что непонятны полномочия МВД по сносу. А у нас есть только два порядка сноса, если не брать во внимание экстренные ситуации, например, проведение антитеррористических мероприятий и боевые столкновения. То есть, в обычной ситуации у нас сносят либо по решению суда, либо это в порядке исключения в административном порядке делают органы местного самоуправления. Но и там достаточно сложная процедура. Поэтому я сомневаюсь, что у полиции есть полномочия на эти действия. Их акция в большей степени носит характер пиара, на мой взгляд», — заявил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле группа активистов выступила против реконструкции городского пляжа в Каспийске. По их мнению, эти работы могли ограничить доступ к побережью для местных жителей. После встречи с активистами городские власти отказались от проекта реконструкции, объяснив это проблемами с финансированием.

Несмотря на это, администрации города не удалось уйти от штрафа в размере 300 тысяч рублей за засыпку части городского пляжа. Штраф был выписан Западно-Каспийским управлением Росрыболовства, за то что мэрия не согласовала работы на берегу с федеральными органами власти.

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