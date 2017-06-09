Калуга, 9 июня, 2017, 11:14 — ИА Регнум. Публичные слушания по проекту закона Калужской области «Об исполнении областного бюджета за 2016 год» состоялись 8 июня под председательством Ирины Яшаниной в режиме видеоконференцсвязи. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в отделе по взаимодействию со СМИ и информационному обеспечению аппарата Законодательного собрания Калужской области

Фото пресс-службы калужского областного парламента На публичных слушаниях

В слушаниях приняли участие депутаты областного парламента, руководители органов исполнительной власти, контрольно-счётной палаты региона, УФНС России по Калужской области. На прямой связи с участниками слушаний был председатель законодательного собрания Виктор Бабурин, который проводил в этот день консультативный совет глав в Мосальском районе.

Открывая слушания, депутат регионального парламента Ирина Яшанина отметила, что публичные слушания являются заключительным этапом работы над областным бюджетом и дают возможность проанализировать наиболее проблемные вопросы.

С докладом выступила министр финансов области Валентина Авдеева. Глава ведомства отметила, что доходы областного бюджета за 2016 год исполнены в сумме 48 млрд 368 млн рублей. Это на 4 млрд 126 млн рублей больше, чем в 2015 году.

По словам Авдеевой, в 2016 году увеличились налоговые поступления, в том числеё по налогу на прибыль организаций, акцизам и НДФЛ. Отмечалось, что из федерального бюджета в бюджет калужского региона поступило 11 млрд 998 млн рублей. Расходы в 2016 году составили 50 млрд 557 млн рублей, при этом большая часть этих средств направлена на реализацию целевых программ.

Расходы на социальную сферу составили 58%, в том числе 12 млрд 29 млн рублей на финансирование мероприятий в области социальной политики. В частности, расходы на здравоохранение составили 4 млрд. 266 млн рублей, на образование 11 млрд 188 млн рублей, на проведение мероприятий в сфере культуры и кинематографии 995 млн рублей, на физическую культуру и спорт 727 млн рублей.

Значительные средства, 1 млрд 748 млн рублей, были направлены на поддержку льготных категорий граждан по оплате жилищно-коммунальных услуг. Эти льготы, по словам министра, в прошлом году получили свыше 200 тысяч человек. Кроме того, 166 граждан льготных категорий улучшили свои жилищные условия.

По словам Валентины Авдеевой, в 2016 году объем производства сельскохозяйственной продукции составил 37 млрд 525 млн рублей, в регионе построено 10 семейных животноводческих ферм, а объем инвестиций, привлеченных в сельскохозяйственное производство, составил 46 млрд 600 млн рублей.

Министр финансов подробно ответила на вопросы депутатов. Отвечая на вопрос о том, какое количество жителей региона пользуются социальными льготами, Валентина Авдеева пояснила, что льготы получают порядка 70% жителей. В прошлом году на оказание всех видов помощи из регионального и федерального бюджетов было выделено 7 млрд рублей. Из них из областного бюджета порядка 5 млрд рублей.

Отвечая на вопрос о бюджетах муниципалитетов, Валентина Авдеева ответила, что задолженности по заработной платы в муниципальных образованиях нет. Этот вопрос постоянно находится на контроле органов исполнительной власти. В текущем году возвращается практика поощрения муниципалитетов наиболее активно развивающих свой налоговый потенциал.

Спикер областного парламента Виктор Бабурин, обращаясь к участникам заседания, подчеркнул, что публичные слушания являются одним из важнейших этапов бюджетного процесса.

«Мы проводим слушания, во-первых, для того, чтобы обеспечить прозрачность исполнения бюджета. Во-вторых, чтобы проанализировать эффективность его исполнения и сделать необходимые корректировки на будущее», — отметил председатель заксобрания.

Виктор Бабурин акцентировал внимание участников слушаний на том, что расходы на одного жителя в Калужской области составляют порядка 48 тысяч рублей. Это значительно выше, чем в других регионах. И в этом, по его словам, заслуга губернатора и правительства области, которые сумели сделать регион донором, существенно увеличить собственные доходы.

«Чтобы отдача от каждого вложенного рубля была выше, необходимо рационально относиться к имеющимся ресурсам. Бюджетные средства должны с максимальной эффективностью работать на благо жителей. И это прямая задача депутатов», — подчеркнул спикер.

Виктор Бабурин также выразил уверенность, что региональный бюджет и в будущем сохранит свою социальную направленность. Завершая выступление председатель областного парламента отметил, что в Калужской области должны быть реализованы все указы президента РФ Владимира Путина. По его мнению, это приведет к росту благосостояния нашего населения.

Подводя итоги заседания, депутат Ирина Яшанина заявила:

«Наша главная цель — сохранение экономической и социальной стабильности в 2016 году была достигнута. В регионе возобновился рост промышленного производства и это говорит о том, что проводимая политика и диверсификация производства осуществляется в правильном направлении. Безусловно, бюджет прошлого года был напряженным, для сохранения устойчивости была проведена тщательная проверка всех внутренних источников доходов, приняты меры по сокращению неэффективных затрат. Важно, что уровень социальной защиты в Калужской области сохранился, а система социальных пособий стала адресной».

Выработанные по итогам публичных слушаний рекомендации будут направлены в профильное министерство.