Киев, 9 июня, 2017, 11:04 — ИА Регнум. На Украине может начаться бесконтрольное завышение цен на продукты первой необходимости, заявил глава Ассоциации торговых сетей Украины Алексей Дорошенко, сообщает 9 июня «ГолосUA».

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По его словам, к «нещадному завышению цен на базовые продукты питания» может привести решение кабинета министров Украины об отмене с 1 июля 2017 года государственного регулирования стоимости социальных продуктов.

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Дорошенко отмечает, что в случае «самоустранения государства в регулировании цен», предприниматели получат неограниченную свободу, в том числе и для совершения недобросовестных действий.

«В странах с развитой экономикой и политической системой существуют «предохранители» любых недобросовестных действий со стороны производителей или торговли в виде антимонопольного органа. На Украине этот орган не работает на потребительском рынке», — сказал глава ассоциации.

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Он также добавил, что, по данным статистики, жители Украины тратят на еду более 50% от зарплаты, в связи с чем резкое повышение цен на продукты создаст опасную ситуацию в государстве.

Напомним, с 1 октября 2016 года по 1 января 2017 года министерство экономического развития и торговли Украины провело эксперимент по отмене госрегулирования цен на 17 групп социальных товаров. Результаты эксперимента были признаны успешными.

Позже кабинет министров принял решение об отмене госрегулирования цен на продукты с 1 июля 2017 года.