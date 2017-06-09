Воронеж, 9 июня, 2017, 10:56 — ИА Регнум. Посол Соединенных Штатов Америки в РФ Джон Теффт прибыл в Воронеж — сразу на два дня. Официальной целью визита Теффта в Воронеж названо развитие бизнес-связей.

U.S. Department of State Джон Теффт

8 июня он уже встретился со студентами и преподавателями местного университета, а на сегодня, 9 июня, он должен посетить крупные воронежские агропредприятия. Вот, собственно, и вся программа поездки.

О визите Джона Теффта в Воронеж стало известно буквально за сутки, при этом попасть на встречу с ним всем желающим журналистам не удалось — то ли, действительно, как объясняли в вузе, из-за нехватки мест, то ли по каким-то иным причинам.

Встретили американского посла, нужно сказать, не слишком гостеприимно: у главного корпуса Воронежского госуниверситета, где должна была состояться его встреча со студентами и журналистами, несколько человек развернули транспаранты с лозунгами «Джон Теффт — архитектор цветных революций» и «Возвращайся к себе домой». Здесь же противники Теффта раздавали листовки с «информацией к размышлению». А журналисты тем временем «поймали» посольские машины на нарушении правил дорожного движения — водители припарковали их слишком близко к переходу.

Сама встреча в вузе, отмечает областная газета «Коммуна», прошла на удивление в теплой атмосфере, без агрессии и резких заявлений с обеих сторон.

Ректор Воронежского госуниверситета Дмитрий Ендовицкий, представляя Джона Теффта участникам встречи, связал его приезд в Воронеж с поручением президента Трапма, данное ранее госсекретарю США Рексу Тиллерсону, улучшать отношения с Россией.

В числе участников встречи были, преимущественно, студенты журналистского факультета, и именно к ним обратился Теффт со словами о том, что объективная журналистика и свобода слова являются показателем уровня демократичности в государстве.

Политика в беседе, между тем, затрагивалась на удивление мало — если вопросы и задавались, то посол, отмечают воронежские СМИ, дипломатично уходил от ответов.

Так, Теффт прокомментировал информацию о том, что именно его называют архитектором цветных революций в Грузии и на Украине (так уж совпало, что в эти периоды Теффт работал послом США в этих странах).

Нет. Когда появились эти слухи, я сначала даже смеялся. Я уехал из Украины за пять месяцев до Майдана. Я — карьерный дипломат. 45 лет работаю при каждом президенте, начиная с Никсона. И моя задача как дипломата работать для поддержания демократии и дружественных отношений между странами. Естественно, ни о какой поддержке революций с моей стороны не может быть и речи», — цитирует Теффта «Моё!».

Еще один вопрос Теффт оставил без ответа из соображений этики — его попросили охарактеризовать личности президентов США и России: «Вам придётся подождать, пока я опубликую свои мемуары. А пока я не готов ответить на этот вопрос», — сказал посол.

Но один скользкий вопрос Теффту все же пришлось ответить: «Мы считаем противоправными действия Российской Федерации в отношении Крыма, поскольку после передачи Крыма Хрущёвым в состав Украинской ССР полуостров является частью современной Украины. Также мы считаем, что именно от России как участника «Нормандской четвёрки» зависит, как скоро и в каком ключе будут выполнены Минские соглашения».

Но все же больше на встрече обсуждались вопросы, связанные с образованием. Так, Теффт отметил, что именно туризм, бизнес-контакты, образование должны стать основными факторами для налаживания отношений между Россией и США. В качестве примера он привел сотрудничество Воронежского госуниверситета и Вест-Пойнтской военной академии. Также посол отметил рост интереса к русскому языку в американских учебных заведениям. В ответ Дмитрий Ендовицкий попросил у посла содействовать в открытии русского культурно-языкового центра в США, Теффт обещал сообщить о намерениях в Вашингтон.

Другим волнующим воронежских студентов вопросом стала возможность сворачивания образовательных программ обмена из-за политики экономии, обозначенной президентом Трампом. Теффт не исключил такой возможности.

А вот сотрудничество в области космических исследований, считает Теффт, Россия и США должны развивать — он считает, что именно в этой области две страны добились самых впечатляющих, эффективных результатов.

Перед встречей со студентами посол успел посетить мемориал детям, погибшим и июне 1942 года в саду Пионеров во время авианалета, и поделился своими впечатлениями. Джон Теффт отметил, что во Второй мировой войне участвовали его отец и тесть, но, подчеркнул посол, именно русский народ, понеся огромные потери, пройдя через все ужасы, смог выстоять.

В моей семье мы чтим память погибших во Второй мировой, и Воронеж для меня пример мужества», — сказал Теффт.

Успел господин посол накануне побывать и на одном из крупнейших предприятий по производству говядины — ООО «Заречное» в Рамонском районе: Теффт крайне высоко оценил и технологический уровень предприятия, и качество воронежской мраморной говядины.

На 9 июня у Джона Теффта запланирована встреча с руководителем группы компаний «ЭкоНива» — Штефаном Дюрром. В свое время именно Дюрр выступил с предложением о введении ограничительных мер на поставку продовольствия для стран, поддержавших санкции в отношении России в 2014 году.

Интересно, что встреча с губернатором Воронежской области Алексеем Гордеевым или другими представителями региональной власти в программе визита Джона Теффта в Воронеж не значилась. При том, что 7 июня Воронежскую область посетил Посол Ирландии в России, который также прибыл для ведения деловых переговоров — он встречался с главой региона и обсуждал развитие сотрудничества.