Москва, 9 июня, 2017, 10:54 — ИА Регнум. Жители России стали более толерантны к ряду поступков, которые прежде считались непатриотичными. За несколько лет, прошедших с момента возвращения Крыма, подъем патриотических настроений в обществе немного ослаб. Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Юлия Карнаева ИА REGNUM Юная патриотка

87% опрошенных отказывают в праве называться патриотом людям, которые не чувствуют любви к России и не знают государственной символики страны (61%), однако в сравнении с 2014 годом соответствующие доли снизились.

Также граждане РФ стали более терпимо относиться к желающим уехать жить за границу. Так, если в 2014 г. граждан, желающих переехать за границу, считали недостойными считаться патриотами 68%, то в 2017 г. — 52%.

Наличие второго гражданства, по мнению 61%, не является непатриотичным (три года назад с этим соглашались 48%). В лучшую сторону изменилось отношение к людям, вступающим в брак с иностранцами, работающим в иностранных компаниях.

Вместе с тем российские граждане стали жестче относиться к взяточникам: с 66% до 77% увеличилась доля тех, кто уверен, что такие люди не могут быть патриотами.

Также к проявлениям непатриотизма причисляют уклонение от службы в армии (69%), работу в некоммерческой фирме, причисленной к категории «иностранных агентов» (52%).

К публичным проявлениям непатриотичного поведения одна половина граждан (47%) относится с осуждением, а некоторые предлагают даже ввести уголовное наказание, а другая половина (48%) не видит в этом предмета для государственного или общественного порицания.

Опрос проведен 3−4 июня 2017 года. В опросе приняли участие россияне в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1200 респондентов. Выборка построена на основе полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, патриотами своей страны считают себя 78% жителей России. Чаще других так говорят люди с высшим образованием и обеспеченные. Не считают себя патриотами 17% граждан, чаще — люди со средним образованием и ниже и неимущие.

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