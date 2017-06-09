Киев, 9 июня, 2017, 10:52 — ИА Регнум. Мэр Киева Виталий Кличко опроверг наличие у него зарубежной недвижимости, пояснив, что особняки, не включенные им в декларацию о доходах, принадлежат компаниям его брата Владимира. Об этом киевский мэр написал 9 июня на своей странице в Facebook.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Виталий Кличко

Кличко отметил, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) выполняет свои обязанности, когда проверяет сведения о госслужащих по запросу общественников или журналистов. Однако всю нужную информацию он предоставил ведомству уже давно.

«Кого-то интересуют дома? — Тоже говорил, что принадлежат они компаниям моего брата. Как я или мой брат заработали свои состояния? Об этом знает весь мир», — пояснил Виталий Кличко.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 июня стало известно о том, что в отношении мэра Киева Виталия Кличко заведено уголовное дело, связанное с предоставлением недостоверных данных в декларации о доходах. Сообщалось, что Кличко не указал в отчете особняки в немецком Гамбурге и американском Лос-Анджелесе.

В декларации указана лишь его квартира в Киеве, а супруга Кличко владеет домом и участком земли под Киевом. Законодательство Украины предусматривает наказание в виде штрафа или лишения свободы на срок до двух лет за предоставление заведомо недостоверных данных в декларации о доходах и имуществе.