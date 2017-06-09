Москва, 9 июня, 2017, 10:50 — ИА Регнум. Кремль не знаком с инициативой главы комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василия Пискарева, предложившего дать судам право выносить смертный приговор террористам, но с отсрочкой исполнения наказания до момента отмены моратория на высшую меру наказания. Об этом сообщил в пятницу, 9 июня, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Папа Римский Иоанн Павел II и стрелявший в него турецкий террорист Мехмет Али Агджа. 1983 год

«Мы (власти РФ) не знаем, что это за инициатива», — сказал представитель Кремля журналистам.

При этом Песков добавил, что позиция президента РФ Владимира Путина по этому вопросу «хорошо известна».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев предложил дать судам в РФ право выносить смертный приговор террористам, но с отсрочкой исполнения наказания до момента отмены моратория на высшую меру наказания.

Мораторий на смертную казнь действует в РФ с момента ее вступления в Совет Европы, то есть с 1997 года.

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