Ейск, Краснодарский край, 9 июня, 2017, 10:49 — ИА Регнум. В городе Ейске Краснодарского края на площади Революции — главном городском мемориале с Вечным огнем — появятся гранитные плиты, на которых будут увековечены имена уроженцев города, не вернувшихся с Великой Отечественной войны. Работы планируется завершить уже к 9 мая 2018 года, если найдутся средства, передаёт корреспондент ИА REGNUM 9 июня.

Adm-yeisk.ru Площадь Революции в городе Ейске

Проект по благоустройству реализуется в рамках акции «Живая память». Для увековечения памяти погибших на площади Революции вокруг мемориала «Вечный огонь» планируется установить 16 отдельно стоящих постаментов, на каждом из которых будет установлено 56 гранитных плит, на которые согласно Книге Памяти будут нанесены 5658 имен и фамилий ейчан, погибших на полях сражений в далёкие 40-е.

Читайте также: Власти Кубани не торопятся брать под опеку бесхозные памятники героям войны

В Краснодаре предали земле останки 12 солдат Великой Отечественной войны

Общая стоимость работ оценивается почти в 7 млн рублей. Однако в местном бюджете нашлось только часть этой суммы. Из городской казны планируется выделить 2,1 млн рублей на выполнение подготовительных бетонных работ. Остальные средства в качестве добровольных пожертвований власти надеются собрать с неравнодушных граждан: трудовых коллективов предприятий и организаций, предпринимателей и жителей города и района. Каждая плита стоит 5 тыс. рублей, еще 800 рублей обойдется нанесение каждой фамилии солдата.

Rutraveller.ru Мемориал в Ейске

Горожане на просьбу чиновников откликнулись. На специальный счёт уже перечислено 820 тыс. рублей. Работы по благоустройству площади были начаты три недели назад. Их ведёт подрядная организация ИП Романченко.

Расположенный в Ейске мемориальный комплекс «Павшим героям», где не угасает Вечный огонь в честь погибших защитников города на площади Революции, посвящён и солдатам революции и Гражданской войны, и бойцам, погибшим в годы Великой Отечественной войн. Символическая стена на мощёной плитами площади находится близ захоронений — с одной стороны братские могилы революционеров, а с другой — моряков, лётчиков, солдат и жителей Ейска, оборонявших город в 1941—1945 годы.

Комплекс с вечным огнём был открыт 9 мая 1975 года. Автором проекта стелы стал художник из Ейска Эдуард Кирмасов. Смысловым центром композиции стала стена, на которой рельефно высечены символические изображения Родины-матери, красноармейца в будёновке и советского солдата в каске. Перед стеной — Вечный огонь. Стелы-штыки поддерживают знаковые исторические даты: 1918−1922 и 1941−1945. С момента зажжения Вечного огня и открытия мемориала, площадь стала местом ежегодного памятного митинга в День Победы 9 мая.

Добавим, что в 2016 году для поддержания эстетического состояния и архитектурного облика территории города Ейска были выполнены работы по текущему ремонту памятников, обелисков, памятных знаков на сумму 553 тыс. рублей. Еще 230 тыс. рублей направили на ремонт фонтанов, 648 тыс. рублей — малых архитектурных форм, автобусных остановок (326 тыс. рублей), детских площадок (400 тыс. рублей). На 2017 год бюджет Ейска принят бездефицитным: доходы и расходы составят 405 млн рублей.