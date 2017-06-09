Москва, 9 июня, 2017, 10:47 — ИА Регнум. Пикетировавшего Госдуму главу московского отделения партии «Яблока» Сергея Митрохина задержали, сообщили в пресс-службе партии.

ИА REGNUM Одиночный пикет у входа в Госдуму. Сергей Митрохин

«Задержали Митрохина и (руководителя общественной приемной отделения Антона) Антонова-Овсеенко у Госдумы», — сказали в пресс-службе.

Они задержаны якобы за участие в незаконной акции.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, перед пленарным заседанием у главного входа в здание Госдумы на Охотном Ряду проходил одиночный пикет — Митрохин стоял с плакатом: «В мозгах бы вам реновацию».

Кроме того, у здания собралось около ста митингующих, которые выступили против программы реновации.

Госдума 9 июня во втором чтении обсудит законопроект о реновации. К тексту этой инициативы поступило 144 поправки от правительства РФ и парламентариев всех фракций, поступили предложения и москвичей, участвовавших в парламентских слушаниях, 90% этих поправок частично или полностью были учтены.