Берлин, 9 июня, 2017, 10:42 — ИА Регнум. Граждане ФРГ довольны работой канцлера Ангелы Меркель, пишет 9 июня Der Spiegel.

Kleinschmidt Ангела Меркель

Об этом свидетельствуют результаты опроса Germany Trend.

64% респондентов довольны работой канцлера. Такие показатели были у Ангелы Меркель до начала кризиса беженцев в 2015 году.

Работой председателя Социал-демократической партии Германии Мартина Шульца удовлетворены 36% граждан Германии, это самый низкий показатель с марта 2017 года, когда он вступил в эту должность.

Председатель Свободной демократической партии Кристиан Линднер набрал 44%.

На вопрос респондентам «Если бы можно было бы выбрать канцлера в следующее воскресенье», 53% выбрали бы Меркель, 29% — Мартина Шульца, и 13% — ни одного из них.