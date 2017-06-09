Ипотека в ПФО подешевела: данные ЦБ РФ
Казань, 9 июня, 2017, 10:41 — ИА Регнум.
С января 2017 года средневзвешенная ставка на жилищные кредиты, выданные в рублях, в Татарии снизилась на 0,89 процентных пункта — с 12,47% до 11,58% на начало мая. В Приволжском федеральном округе, по данным Центробанка РФ, ставка к 1 мая 2017 года была на уровне 11,71%. Относительно 1 января она снизилась на 0,83 процентных пункта, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Доступнее всего кредиты на жильё в федеральном округе для жителей Чувашии — 11,52%. Самая высокая ставка наблюдается в Саратовской области — 11,86%. Для сравнения, общероссийские ставки на начало мая 2017 года составляют11,69%.
В начале 2017 года в «лидерах» по данным показателям были другие регионы. Дешевле всех в округе ипотека обходилась жителям Мордовии — 12,2%, а дороже жителям Башкирии — 12,71%.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, по мнению участников банковского рынка, ставки по ипотеке продолжат быстро падать и к концу года будут ниже 10%.
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Что касается сроков, на которые заёмщики предпочитают оформлять договор кредитования, то быстрее всех в Приволжье снять бремя долгов хотят жители Татарии. Здесь кредит в среднем оформляют на 172,5 месяца, или 14,4 года. Дольше всех выполняют кредитные обязательства жители Чувашии — 199,6 месяца, или 16,6 лет.
В целом по федеральному округу данный показатель составляет 183,1 месяца, или 15,3 года, а по стране — около 15,4 года.
Данные Центробанка РФ на 1 мая 2017 года
|Средневзвешенный срок кредитования, месяцев
|Средневзвешенная ставка, %
|Приволжский федеральный округ
|183,1
|11,71
|Башкирия
|176,4
|11,8
|Марий Эл
|183,3
|11,61
|Мордовия
|194,9
|11,61
|Татария
|172,5
|11,58
|Удмуртия
|181,1
|11,77
|Чувашия
|199,6
|11,52
|Пермский край
|185,6
|11,78
|Кировская область
|192,9
|11,73
|Нижегородская область
|182,8
|11,75
|Оренбургская область
|191
|11,65
|Пензенская область
|191,3
|11,69
|Самарская область
|181,7
|11,73
|Саратовская область
|193,2
|11,86
|Ульяновская область
|178,6
|11,74