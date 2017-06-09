Казань, 9 июня, 2017, 10:41 — ИА Регнум.

С января 2017 года средневзвешенная ставка на жилищные кредиты, выданные в рублях, в Татарии снизилась на 0,89 процентных пункта — с 12,47% до 11,58% на начало мая. В Приволжском федеральном округе, по данным Центробанка РФ, ставка к 1 мая 2017 года была на уровне 11,71%. Относительно 1 января она снизилась на 0,83 процентных пункта, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Новостройка

Доступнее всего кредиты на жильё в федеральном округе для жителей Чувашии — 11,52%. Самая высокая ставка наблюдается в Саратовской области — 11,86%. Для сравнения, общероссийские ставки на начало мая 2017 года составляют11,69%.

В начале 2017 года в «лидерах» по данным показателям были другие регионы. Дешевле всех в округе ипотека обходилась жителям Мордовии — 12,2%, а дороже жителям Башкирии — 12,71%.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по мнению участников банковского рынка, ставки по ипотеке продолжат быстро падать и к концу года будут ниже 10%.

Читайте также: В России ставка по ипотеке достигла минимального уровня за пять лет

Что касается сроков, на которые заёмщики предпочитают оформлять договор кредитования, то быстрее всех в Приволжье снять бремя долгов хотят жители Татарии. Здесь кредит в среднем оформляют на 172,5 месяца, или 14,4 года. Дольше всех выполняют кредитные обязательства жители Чувашии — 199,6 месяца, или 16,6 лет.

В целом по федеральному округу данный показатель составляет 183,1 месяца, или 15,3 года, а по стране — около 15,4 года.

Данные Центробанка РФ на 1 мая 2017 года