Киев, 9 июня, 2017, 10:31 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил о готовности внешнеполитического ведомства страны к введению визового режима с Российской Федерацией, если будет принято соответствующее решение со стороны официального Киева. Об этом глава МИД страны заявил в эфире «Вечернего прайма» на телеканале «112 Украина».

Слежка

«Что касается процедур, МИД все как нужно сделает, — говорит он. — Готовимся, у нас есть соответствующий опыт, поэтому за МИД в этом плане не беспокойтесь».

При этом Климкин добавил, что визового режима с РФ может оказаться мало — надо ввести биометрические паспорта и контроль за всеми, кто приезжает из РФ.

По его словам, он поддерживает ограничение въезда для граждан РФ, но при этом властям Украины нужен четкий подход и видение того, что будет дальше.

«Нужно решать (вопрос) и во времени, и с точки зрения этих процедур, на основе четкого подхода и понимания, каким образом РФ будет пытаться это перебить, и наших граждан втягивать в обязательное российское гражданство, — подчеркнул министр. — Это нужно однозначно предотвратить».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 16 мая 2017 г. Европейский парламент (ЕП) принял решение о введении безвизового режима между ЕС и Украиной. На фоне этого в Киеве вновь подняли вопрос об ограничении свободного перемещения граждан между РФ и Украиной.

7 июня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль будет вынужден ответить зеркальными мерами Украине, если официальный Киев введет визовый режим с Российской Федерацией.

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