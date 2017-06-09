Москва, 9 июня, 2017, 10:29 — ИА Регнум. Российских авиаперевозчиков беспокоит утечка квалифицированных кадров в азиатские страны, включая Китай и Южную Корею. С начала 2015 года на работу в Азию отправились более 300 пилотов, еще 400 человек — готовятся к переезду, сообщает 9 июня «Коммерсант» со ссылкой на источники в отрасли.

Jetstar Airways Кабина пилотов в самолёте

Как поясняют источники издания, речь идет о подготовленных пилотах, отлично владеющих английским языком — это категория командиров воздушных судов (КВС) и КВС-инструкторов. С утечкой кадров столкнулись перевозчики S7, «Уральские авиалинии», «Волга-Днепр», «ВИМ-Авиа» и другие.

Так, по мнению собеседника издания, одновременный уход 12 пилотов мог привести к масштабным сбоям в полетной программе «ВИМ-Авиа». По данным самого перевозчика, пилоты отправились работать в Китай, Индию и Вьетнам, где созданы условия, «благоприятствующие привлечению иностранного летного состава».

Так, в 2016 году количество пилотов в КНР составляло 50,5 тыс. человек, однако, по прогнозам Boeing, их число будет расти на 5,5 тыс. человек в год и к 2035 году составит 111 тыс. Объем авиаперевозок в стране вырос на 12% за 2016 год.

Как отмечает источник в одном из зарубежных рекрутинговых агентств, отток летчиков из России произошел на фоне сокращения пассажиропотока и прекращения полетов «Трансаэро» осенью 2015 года.

Он отметил, что китайские работодатели могут предложить пилотам из России в среднем в четыре раза большую зарплату и более продолжительный отпуск при менее напряженном графике. На сегодняшний день в Китае трудятся около сотни российских пилотов и инструкторов, еще столько же оформляют необходимые документы.

В 2014 году правительство России установило квоты для отечественных авиакомпаний на прием иностранных пилотов — перевозчики могут нанимать не более 200 иностранцев в год. Так, в «Аэрофлоте» работает 21 иностранный пилот при квоте в 80 человек.

Наличие проблемы оттока кадров подтвердил в кулуарах Международного экономического форума в Санкт-Петербурге гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев. Он пояснил, что причина тому — экономическая, отмечает издание.

«Пилоты гурьбой уходят в Азию и Китай, где заработные платы в 1,5−2 раза выше», — пояснил он.

По словам Савельева, зарплаты сотрудникам увеличивались, однако возможности для этого исчерпаны. КВС, по его словам, получает 470 рублей в месяц, второй пилот — 320−350 тыс. рублей, инструктор — более 500 тыс. рублей.

В «ВИМ-Авиа» также подтвердили проблему утечки кадров, отметив, что она наносит ущерб экономике России в целом. Работая за рубежом по краткосрочным контрактам, пилоты не платят отчислений в Пенсионный и другие фонды, при этом образование в свое время они получили за государственный счет. Вопрос должен рассматриваться не на отраслевом, а на государственном уровне, отмечают представители перевозчика.

Как сообщало ИА REGNUM, на фоне массовых задержек и отмены рейсов российской компании «ВИМ-Авиа» глава Росавиации Александр Нерадько призвал чартерные авиакомпании скорректировать программы полетов. Перевозчики не должны допускать задержки рейсов более двух часов. В случае невыполнения поручения в срок до 20 июня перевозчикам грозят внеплановые проверки и точечные ограничения чартерных программ.

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Напомним, проблемы с рейсами «ВИМ-Авиа» начались в конце мая. По данным ассоциации туроператоров, за прошедший период от действий перевозчика так или иначе пострадали более 10 тыс. человек.