Киев, 9 июня, 2017, 10:22 — ИА Регнум. Решение об аресте члена террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Ильдара Валиева отменил 8 июня Апелляционный суд Одесской области, сообщает 9 июня «Страна.ua».

Surian Soosay Террорист

Согласно сообщению, решение об освобождении члена террористической организации было принято на основании того, что «Хизб ут-Тахрир» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не запрещена на Украине.

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Напомним, Валиев был задержан 25 мая 2017 года Службой безопасности Украины (СБУ) по запросу российского Интерпола. В России он был обвинен по ч.2 ст.205.5 УК РФ «Участие в деятельности террористической организации».

Отметим, что член террористической организации Ильдар Валиев несколько лет назад бежал из России в Турцию, после чего перебрался на Украину. В мае его задержали в аэропорту в Одессе, когда он намеревался вновь вылететь в Турцию.

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