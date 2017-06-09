Пекин, 9 июня, 2017, 10:16 — ИА Регнум. Продавщица овощей из Китая вернула сумку с 330 тыс. юаней ($48,5 тыс.) владельцу, потерявшему деньги во время поездки на мотоцикле. Деньги были возвращены только после того, как сотрудники полиции выследили женщину с помощью камер видеонаблюдения.

Сундук с сокровищами

Сотрудники правоохранительных органов КНР получили заявление от гражданина, сообщившего об утере сумки с крупной суммой денег. В ходе расследования было установлено, что сумка выпала с заднего сидения мотоцикла 30 мая. Менее чем через минуту сумку подобрала женщина, которая обнаружив в свертке деньги, немедленно отправилась к себе домой в соседнюю провинцию, пишет «Наньцзао жибао».

Благодаря видеозаписям с камер наружного наблюдения, установленных на перекрестках, сотрудники полиции смогли установить местоположение гражданки. На поиск женщины у полицейских ушла неделя.

После того, как в доме появилась полиция, женщина сказала, что собиралась вернуть деньги. По словам жительницы Китая, она не знала куда отнести деньги, поэтому ждала сюжет по местному телевидению. К слову, часть денег все же была потрачена.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, пятилетний мальчик из Циндао стал героем сразу нескольких телевизионных сюжетов после того, как он, оставшись один дома, разрезал на мелкие кусочки все наличные деньги родителей на общую сумму в 50 тыс. юаней (более $7 тыс.).