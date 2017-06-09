Ярославль, 9 июня, 2017, 10:15 — ИА Регнум. После ремонта фасада здания правительства Ярославской области, советская символика на нем сохранится. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве.

Здание правительства Ярославской области

Как сообщало ранее ИА REGNUM, департамент госзаказа Ярославской области объявил аукцион на ремонт фасада здания правительства региона. Начальная цена аукциона составляет 7,9 млн рублей. Здание на Советской площади планируют почистить пескоструйным аппаратом, произвести обеспыливание поверхности и обработать ее гидрофобизатором. Часть известняковой плитки на фасаде будет заменена на новую. Заменят также декоративные элементы на фасаде. Ярославцев взволновал вопрос, оставят ли советскую символику на фасаде здания или она исчезнет после ремонта.

«Правительство Москвы выделило Ярославской области 600 миллионов рублей для благоустройства зоны ЮНЕСКО, и на часть из этих денег будут проведен ремонт здания правительства области. Там не было ремонтных работ с момента постройки — с 1983 года. Советская символика, которая есть на фасаде здания, останется», — сказал корреспонденту ИА REGNUM Управляющий делами Правительства области Евгений Тропинин.

Также Евгений Тропинин сообщил, что будет произведен еще и ремонт фасада здания Ярославской областной думы — бывшего корпуса присутственных мест постройки конца XVIII века.