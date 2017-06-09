Гватемала, 9 июня, 2017, 10:15 — ИА Регнум. Бывший вице-президент Гватемалы Роксана Бальдетти, выдача которой была запрошена правительством США за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков, получала деньги и вооруженную охрану от мексиканского наркокартеля «Лос Сетас» (Los Zetas), сообщает El Confidencial со ссылкой на местные СМИ.

Chris Potter Подкуп

Запрос об экстрадиции, представленный 7 июня судом США в Министерство иностранных дел Гватемалы, 8 июня был представлен в прокуратуру Гватемалы и частично опубликован в местных средствах массовой информации, где говорится о том, что Бальдетти получила $250 тыс. от мексиканского картеля на избирательную кампанию, будучи кандидатом от Патриотической партии Гватемалы.

«Бальдетти согласилась получать деньги от «Лос Сетас», преступной организации, ответственной за контрабанду кокаина в Соединенные Штаты. В обмен на деньги Бальдетти использовала свое влияние, чтобы позволить членам картеля осуществлять транспортировку кокаина через Гватемалу в Мексику с конечным пунктом в США», — говорится в опубликованной части обвинительного акта.

В тексте также раскрывается, что деньги были переданы бывшему вице-президенту, в настоящее время находящемуся под стражей на территории Гватемалы по обвинению в других случаях коррупции, через «своих агентов в 2011 году».

Кроме того, Бальдетти попросила «Лос Сетас» предоставлять ей вооруженную охрану во время своих предвыборных митингов, «что они и делали» с ноября 2010 года по январь 2012 года.

В тот же период, свидетель, фигурирующий в документе как свидетель №1, заплатил вице-президенту более $250 тыс. в рамках соглашения с «Лос Сетас».

Бальдетти стала вице-президентом Гватемалы в ноябре 2011 года, когда она выиграла второй тур выборов с ее напарником на пост президента Отто Пересом Молиной, также находящимся в заключении по обвинению в участии в различных коррупционных делах.

В 2012 году, по данным свидетеля №1, руководство «Лос Сетас» попросило у Бальдетти «помощи» в «устранении» конкурента по наркоторговле, связанного с «соперничающим мексиканским картелем», также действующим на территории Гватемалы.

Предполагается, что бывший вице-президент способствовала аресту конкурента, таким образом «решив проблему», а гватемальские власти подтвердили, что этот человек действительно был арестован.

По данным газеты Prensa Libre, свидетель №1 является «сотрудником американских спецслужб» и находится в Гватемале.

Его свидетельские показания являются частью официального запроса о выдаче США бывшего гватемальского вице-президента, обвиняемого судом США в «преступном сговоре с целью незаконного оборота наркотиков».

Напомним, Роксана Бальдетти, вице-президент Гватемалы с 2012 по 2015 год была арестована в августе 2015 года по обвинению судом ее страны в участии в таможенном мошенничестве.