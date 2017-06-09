Москва, 9 июня, 2017, 10:12 — ИА Регнум. Аналитики провели исследование первичного и вторичного авторынков регионов России и выявили соотношение между количеством предлагаемых новых и подержанных автомобилей, результаты опубликованы 8 июня 2017 агентством «Автостат».

Поддержанные автомобили

Как показало исследование, наибольшее соотношение между представленными на рынке новыми и старыми машинами наблюдается в Москве, там оно равно 40%. То есть на 10 новых автомобилей приходится 4 старых. Это объясняется тем, что в столице самый высокий уровень жизни среди всех регионов РФ.

На втором месте оказались Санкт-Петербург и Татария, там это соотношение равно одной третьей. То есть, доля новых машин на рынке составляет примерно 33%. Таким образом, первичный рынок в этих регионах в два раза меньше, чем вторичный.

Самый низкий показатель доли рынка новых автомобилей — 2% продемонстрировал Дальневосточный федеральный округ. Также выяснилось, что в Еврейской автономной области самое большое соотношение между вторичным и первичным рынком, там оно равно 50.

В Камчатском крае доля рынка новых авто равна 3%. Немногим больше 3% — в Амурской и Магаданской областях. Существование такого соотношения в данных регионах вполне объяснимо, известно, что на их рынок сильное влияние оказывает близость к Японии.

«Автостат» отмечает, что результаты исследования, проведенного за период с января по май 2017 года, показали, что в среднем по стране доля первичного авторынка составляет 20%. Таким образом, в России на один новый автомобиль приходится четыре подержанных.

Напомним, недавно агентство «Автостат» опубликовало результаты исследования рынка автозапчастей и автокомпонентов для иномарок в России.

В 2016 году объем рынка автозапчастей и автокомпонентов для иномарок в России составил 920 млрд рублей. Также оказалось, что больше всего запчастей в России покупают к машинам Toyota (доля брэнда на этом рынке — 130 млрд рублей).