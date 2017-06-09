Самара, 9 июня, 2017, 10:23 — ИА Регнум. 10 июня в Самаре состоится конференция «Октябрьская революция: мифы и реальность», посвященная столетней годовщине событий 1917 года. Организатор конференции — движение «Суть Времени».

«Суть времени»

На конференции представят доклады по деструктивным мифам о Великой Октябрьской Социалистической революции, которые именно в юбилейный год усиленно распространяются в публичном поле «десоветизаторами», в том числе представителями Чешской Республики.

Открывающий конференцию доклад лидера движения «Суть времени» Сергея Кургиняна будет посвящен столетию Революции. А в конце конференции известный политолог расскажет о своем видении ситуации в мире и стране.

На конференции прозвучат доклады на темы:

Белочехи: спасители России от ужасов большевизма или обыкновенные интервенты?

Большевики разрушили или сохранили сельское хозяйство?

Был ли Сталин агентом царской охранки?

Развязывала ли Советская Россия советско-польскую войну для разжигания мировой революции?

Конференция посвящена в том числе и протесту жителей Самарской области против установки памятника белочехам. Несмотря на возмущение граждан администрация Самары ведет подготовку к открытию памятника легионерам чехословацкого корпуса.

Место проведения: г. Самара, ДК Железнодорожников им. А.С. Пушкина на ул. Льва Толстого, 94.

Время проведения: 10 июня, 12:00−16:00

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