СМИ: Несмотря на провал на выборах, Мэй в отставку не пойдет
Лондон, 9 июня, 2017, 09:55 — ИА Регнум.
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй не подаст в отставку, несмотря на провальные результаты выборов, сообщает The Independent со ссылкой на источники.
По данным источников в Консервативной партии Соединенного Королевства, ее глава, являющаяся в то же самое время премьер-министром страны, Тереза Мэй не уйдет в отставку, несмотря на то, что ее инициатива с проведением внеочередных выборов в парламент стоила ее партии парламентского большинства.
Напомним, внеочередные выборы в британский парламент состоялись 8 июня. На момент их объявления консерваторы пользовались значительной поддержкой британских избирателей, однако на фоне терактов в Лондоне и Манчестере по их позициям был нанесен удар.
Лишившаяся большинства Консервативная партия может пойти на коалицию с Демократической юнионистской партией.
В свою очередь, Лейбористская партия заявила о своей готовности сместить Мэй с поста премьер-министра и сформировать правительство меньшинства.