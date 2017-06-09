Лондон, 9 июня, 2017, 09:55 — ИА Регнум.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй не подаст в отставку, несмотря на провальные результаты выборов, сообщает The Independent со ссылкой на источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Тереза Мей

По данным источников в Консервативной партии Соединенного Королевства, ее глава, являющаяся в то же самое время премьер-министром страны, Тереза Мэй не уйдет в отставку, несмотря на то, что ее инициатива с проведением внеочередных выборов в парламент стоила ее партии парламентского большинства.

Напомним, внеочередные выборы в британский парламент состоялись 8 июня. На момент их объявления консерваторы пользовались значительной поддержкой британских избирателей, однако на фоне терактов в Лондоне и Манчестере по их позициям был нанесен удар.

Лишившаяся большинства Консервативная партия может пойти на коалицию с Демократической юнионистской партией.

В свою очередь, Лейбористская партия заявила о своей готовности сместить Мэй с поста премьер-министра и сформировать правительство меньшинства.