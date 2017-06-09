Москва, 9 июня, 2017, 09:55 — ИА Регнум. В выходные 10−11 июня в Московском регионе ожидается теплая комфортная погода, возможны кратковременные дожди, сообщает Гидрометцентр.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Москва

Температура воздуха пока немного не соответствует нормам июня. В пятницу, 9 июня, будет облачно с прояснениями, осадков не ожидается. Воздух в Москве прогреется до +18−20 градусов, по области — до +16−21 градусов.

В субботу ночью возможны кратковременные дожди, температура воздуха составит ночью +10−12 градусов, днём +17−19 градусов, что на 2−3 градуса ниже нормы. Ветер будет дуть северо-восточный и восточный со скоростью 4—9 м/с.

В ночь на воскресенье немного похолодает, воздух прогреется до +9−11 градусов. Днем температура воздуха составит +20−22 градуса. Возможны грозы.

С понедельника 12 июня погода будет соответствовать климатической норме, воздух прогреется до +25 градусов.

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