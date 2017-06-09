Москва, 9 июня, 2017, 09:51 — ИА Регнум. В России за январь-апрель 2017 года производство сахара-песка составило 527,3 тыс. тонн, что на 72% больше аналогичное периода 2016 года, сообщили в Минсельхозе РФ.

Saramukitza Сахар

Объемы производства сахара из сахарной свеклы составили 527,3 тыс. тонн, что в три раза больше, чем годом ранее (174,2 тыс. тонн).

На фоне роста производства сахара в стране сокращается импорт. В январе-марте 2017 года он снизился почти в два раза и составил 42,7 тыс. тонн.

Потребительская цена на сахар с начала года снизилась на 9,5% и составила по данным на 29 мая 2017 г. — 43,49 руб./кг.

В 2017 году в России сев сахарной свеклы практически завершен. Посеяно 1179,3 тыс. га или 104,5% к прогнозу (в 2016 г. — 1067,6 тыс. га).

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Как сообщало ИА REGNUM по итогам 2016 года производство сахара в России выросло почти на 5% и составило 6022,9 тыс. тонн. Всего за период 2010—2016 годов выпуск продукции увеличился на 1272,5 тыс. тонн или более чем на четверть.

Отметим, производство сахара в России имеет дальнейшие перспективы роста. Однако связаны они не с внутренним рынком — в стране уже наблюдается перепроизводство, а импорт сократился до самого минимума. Широкие возможности для отрасли открывает экспорт, который будет направлен в первую очередь в страны СНГ.