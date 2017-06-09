Лондон, 9 июня, 2017, 09:45 — ИА Регнум.

Лейбористская партия планирует отстранить главу Консервативной партии Терезу Мэй с поста премьер-министра Соединенного Королевства и сформировать правительства меньшинства, сообщает The Independent.

Иван Шилов ИА REGNUM Тереза Мэй

С таким заявлением выступил канцлер казначейства Теневого кабинета Джон Макдоннелл в интервью BBC.

«Мы готовы сформировать правительство… Мы готовы служить стране», — отметил он.

Он также добавил, что Лейбористская партия не станет откладывать проведение переговоров по Brexit, которые в ЕС надеются начать в течение двух недель.