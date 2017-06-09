Лейбористы готовы снять Мэй с поста премьер-министра Великобритании
Лондон, 9 июня, 2017, 09:45 — ИА Регнум.
Лейбористская партия планирует отстранить главу Консервативной партии Терезу Мэй с поста премьер-министра Соединенного Королевства и сформировать правительства меньшинства, сообщает The Independent.
Иван Шилов ИА REGNUM
Тереза Мэй
С таким заявлением выступил канцлер казначейства Теневого кабинета Джон Макдоннелл в интервью BBC.
«Мы готовы сформировать правительство… Мы готовы служить стране», — отметил он.
Он также добавил, что Лейбористская партия не станет откладывать проведение переговоров по Brexit, которые в ЕС надеются начать в течение двух недель.