Киев, 9 июня, 2017, 09:43 — ИА Регнум. Согласно сообщению, люди, попробовавшие 200-килограммовый бутерброд с салом на фестивале «Алешки Green Day», стали массово обращаться в больницы с жалобами на отравление.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина

Читайте также: Отравление детей в Чите: Мизулина заявила о необходимости проверки Roshen

Отмечается, что проблема возникла из-за некачественного сала, которое было куплено за неделю до фестиваля, а также из-за ненадлежащих условий хранения продукта.

«Где оно потом валялось и кто его солил, можно только догадываться», — пишет местное издание.

Читайте также: По факту массового отравления шаурмой в Ростовской области возбуждено дело

Также на качество бутербродов повлияло то, что в день фестиваля огромное блюдо лежало несколько часов на солнце, после чего всем желающим предложили его попробовать.

Напомним, 6 июня в Цюрупинске местные повара решили побить национальный рекорд, приготовив гигантский бутерброд с салом в виде украинского трезубца весом 200 кг. Данное блюдо стало самым большим в истории страны и будет в 2018 году занесено в Национальный реестр рекордов Украины.