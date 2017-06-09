Волгоград, 9 июня, 2017, 09:35 — ИА Регнум. В Волгограде уже в ближайшее время начнутся работы по ликвидации одной из крупнейших свалок в регионе. Планируется, что территория в 39 гектаров в Кировском районе будет очищена от свозимых сюда десятилетиями отходов в течение двух лет. Как сообщили ИА в областном комитете природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии, контракт на выполнение работ был подписан 8 июня. Победителем конкурса стала компания ООО «ЭкоТехСервис».

Oblkompriroda.volgograd.ru Свалка в Кировском районе Волгограда

Подрядчик не только должен вывезли с территории полигона почти 1,5 млн кубометров отходов, но и полностью рекультивировать очищенную территорию.

Также по теме: Жителей Кировского района Волгограда избавят от полувековой свалки

В Волгограде депутаты отказались узаконить свалку в Кировском районе

Напомним, что свалка на этом месте зароилась более полувека назад. Сюда складировались различные отходы, в том числе в виде опилок и стружки. Сегодня здесь не прекращается глубинное горение. Как поясняют специалисты, потушить его практически невозможно, единственный способ остановить возгорания — полностью ликвидировать свалку.

Как пояснил доктор технических наук, заведующий кафедрой общей неорганической химии Волгоградского государственного технического университета Олег Тужиков, с начала накопления прошло уже более шестидесяти лет, и на начальных этапах возникновения свалки не существовало тех технологических возможностей, которые существуют сейчас. На сегодня расширен перечень перечень технологий по обращению с отходами на территории региона, в связи с этим отходы I—IV классов опасности будут обезврежены и утилизированы на специализированных предприятиях.

Читайте также:В Волгограде плодятся свалки

В Волгоградской области завершается возведение самого крупного полигона ТКО

В настоящее время свалка закрыта, размещение отходов на ней запрещено.

Добавим, что активная борьба со свалками, которая ведётся в регионе, приносит свои плоды. Значительно сократилось количество захламленных территорий, мусорные баки в жилых кварталах уже чаще стоят чистыми, а не ломятся от мусора. Хотя, до идеального состояния еще далеко. В 19-ти муниципалитетах отходы населения транспортируются только на лицензированные полигоны, более сотни свалок в области в 2016 году были официально закрыты.

Подробнее: В Дзержинском районе Волгограда мусором завалена каждая седьмая площадка