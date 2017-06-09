Киев, 9 июня, 2017, 09:34 — ИА Регнум. Введение визового режима с Россией не по карману Украине: он будет стоить 1,5−2 млрд гривен ($57,5−75 млн), заявила представитель президента Украины в Верховной раде Ирина Луценко.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Межа

«Если мы вводим визовый режим, нам требуется как минимум 1,5−2 млрд гривен», — цитирует Луценко телеканал «112 Украина».

Эти средства нужны для создания различных консульских учреждений и введения пограничного контроля. Создание такого контроля в «серых зонах» означает «оттягивание» границы внутрь страны, уточнила Луценко.

При этом от «российских диверсантов» введение визового режима отгородиться не поможет, считает представитель Порошенко. Кроме того, Киеву есть на что потратить средства.

«Эта мера в настоящее время нецелесообразна», — заключила она, подчеркнув, что проблем будет больше, чем выгоды.

Напомним, 8 июня глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что его министерство полностью готово к переходу на визовый режим с Россией. Кроме того, он заявил о необходимости введения обязательных биометрических паспортов для граждан РФ, въезжающих на Украину.

Двумя днями ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва ответит зеркальными мерами на введение визового режима. В мае фракция партии Арсения Яценюка «Народной фронт» потребовала рассмотреть в Верховной раде возможность введения виз для граждан РФ.