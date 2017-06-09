Москва, 9 июня, 2017, 09:25 — ИА Регнум. Власти США передали результаты медэкспертизы по смерти постпреда России при ООН Виталия Чуркина его близким. Об этом 9 июня сообщила журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Петр Данилов ИА Красная Весна Виталий Чуркин

«Что касается Чуркина, он умер, и была проведена медэкспертиза, и данные ее были переданы его семье. Его вдова имеет весь пакет от американской стороны с заключением о причинах смерти. Имеет не российская сторона, а его семья», — пояснила Захарова.

Напомним, постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин скоропостижно скончался 20 февраля 2017 года в Нью-Йорке на 64-м году жизни. Сообщалось, что причиной смерти стали «проблемы с сердцем».

Утром 20 февраля Чуркин почувствовал себя плохо и был доставлен в одну из нью-йоркских больниц, однако медики оказались бессильны. Дипломата похоронили в Москве 24 февраля. Чуркин был назначен постпредом РФ при ООН в 2006 году, в целом он находился на дипломатической службе более 40 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 марта 2017 года офис нью-йоркского судмедэксперта заявил о том, что заключение о причинах смерти Чуркина обнародовано не будет. Отмечалось, что на этом настаивал Государственный департамент США, ссылающийся на дипломатический иммунитет Чуркина.

Ранее, 22 февраля, медицинские эксперты Нью-Йорка заявили о необходимости дополнительных исследований, касающихся кончины дипломата. Они отмечали, что анализы займут несколько недель.