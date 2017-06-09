Чита, 9 июня, 2017, 09:52 — ИА Регнум. Для бюджетных организаций и прочих потребителей, зарегистрированных на территории восьми поселений Забайкальского края повышение тарифов на тепло с 1 июля 2017 года не планируется. Как сообщает сегодня, 9 июня, официальный сайт региона, речь идет о таких территориях, как Ясногорск, Балей, Забайкальск, Шилка, Ясная, Мирсаново, Даурия, Атамановка.

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Поясняется при этом, что решение РСТ Забайкальского края о нулевом росте принято для поэтапного снижения дополнительной нагрузки.

«Решение является одним из мероприятий комплексного плана по ликвидации перекрестного субсидирования на территории Забайкальского края», отмечается в официальном сообщении.

Как уже сообщало ИА REGNUM, тарифы на теплоснабжение, установленные Региональной службы по тарифам (РСТ) неоднократно становились предметом разбирательств в ФАС РФ и арбитражных судах. Ситуация приобрела большой резонанс в связи с повышением в прошлом году тарифов на тепловую энергию, отпускаемую ТГК-14.

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Напомним, резкий скачек тарифов в регионе произошел в 2016 году. С 1 июля для юридических лиц и бюджетных организаций он вырос сразу на 35%.Повышение объяснили необходимостью возмещения выпадающих доходов ТГК-14, однако общественность эти доводы не воспринимало и в жесткой форме требовало пересмотреть решение.