Пекин, 9 июня, 2017, 09:23 — ИА Регнум. Консалтинговое агентство Quacquarelli Symonds (QS) опубликовало четырнадцатый ежегодный международный рейтинг университетов QS World University Rankings. В список 100 лучших вузов мира вошли 12 университетов из материкового Китая.

Университет Цинхуа

В расширенную версию рейтинга — топ-500 университетов мира вошли 38 образовательных учреждений из Китая. Таким образом, Китай занял третье место в мире по количеству университетов, представленных в рейтинге, уступив лишь США и Великобритании, пишет «Сина синьвэнь».

Лучшим китайским вузом был признан Университет Цинхуа, в общем списке этот университет занял 25 строчку, опередив Калифорнийский университет в Беркли и Токийский университет.

В настоящее время в Китае зарегистрировано более 100 государственных университетов, прошедших аккредитацию и соответствующих самым строгим международным требованиям.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, согласно опубликованному Академическому рейтингу университетов мира (ARWU), два китайских ВУЗа вошли в список 100 лучших учебных заведений в мире. Как и прежде, лучшими университетами КНР были признаны столичные Университет Цинхуа и Пекинский университет.