Вашингтон, 9 июня, 2017, 09:22 — ИА Регнум. Сотрудница компании Pluribus International Corporation Риэлити Ли Виннер, подозреваемая властями США в передаче СМИ секретных данных Агентства национальной безопасности (АНБ), не признала в суде свою вину. Об этом сообщил телеканал CNN на своей странице в соцсети Twitter.

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«25-летняя девушка, подозреваемая в утечке секретной информации, не признает себя виновной», — говорится в сообщении.

Дело молодой девушки рассматривается в суде города Огаста (штат Джорджия).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 3 июня сотрудники ФБР задержали в штате Джорджия (США) сотрудницу компании Pluribus International Corporation Риэлити Ли Виннер, подозреваемую в утечке информации.

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